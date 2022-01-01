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«Показово розфарбувався під Рембо»: як рейтинг Зеленського ненадовго піднявся

9:05 2 січня 2022
Зеленський у камуфляжі та касці

Зеленський — унікальний «президент третього тисячоліття». Його рейтинг, на відміну від рейтингів попередників, не тільки падає, але й іноді підіймається. І політик (чи актор, що грає роль політика), якого тільки-но начебто «помножили на нуль», виходить в ролі Рембо й ловить «бурхливі тривалі оплески, що переходять в овацію». І, як Брежнєв, з трибуни йти не поспішає. Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи «Бюро аналізу політики», вважає таку здібність рейтингу президента унікальною, гідною номінуватись на подію року.

— Багато хто вважає, що рейтинг Зеленського впав через «Досьє Пандори» про офшори або «вагнергейт». Звісно, наклалися всі фактори — і офшорний скандал, і зірвана спецоперація… Але найбільшу роль зіграло все-таки те, що в холодильниках стало пустіше, що люди не розуміли, що твориться з тарифами, тощо, — говорить Віктор Бобиренко. — Та рік тому рейтинг президента вже падав до 23 відсотків, як і зараз. Але потім Зеленський «ожив» (ну не так він, як його рейтинг), він політично «поправішав» (на публіку звичайно), перестав «бачити мир в очах Путіна». Показово «розфарбувався в Рембо» і став таким ура-патріотом. Це додало йому якихось балів, його рейтинг на десять пунктів піднявся за рік, але знову впав.

Як зауважує політолог, рейтинги майже всіх попередників шостого президента України якщо вже починали падати, то так більше і не підіймалися. Хіба що Леонід Кучма зміг якось виправити ситуацію. Рейтинг же Зеленського, попри всі зашквари, продовжує підстрибувати після кожного провисання.

Про це, а також про «зради» й перемоги, зашквари та успіхи року в Україні — в інтервʼю політолога «ФАКТАМ»: В команді президента усвідомлюють, що без Зеленського вони ніхто, — Віктор Бобиренко

Фото: president.gov.ua

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