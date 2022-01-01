Міцніше за «баранку» тримайся, шофер: що зміниться для українських автомобілістів у 2022 році

З вересня 2022 року в Україні відновлюється обов’язковий техогляд авто. Під зміни потрапить практично весь транспорт — легкові та вантажні авто, і навіть причепи, нагадує УНН.

Оновленим Порядком проведення техогляду передбачається:

спростити технічний огляд технологічних транспортних засобів, шляхом зменшення кількості необхідних документів;

скасувати талон про технічний огляд;

запровадити цифрове підтвердження своїх дій власниками технологічних транспортних засобів та експертами, що проводять технічний огляд технологічних транспортних засобів (електронним підписом).

А ще у 2022 році збішиться кількість дорожніх камер, що фіксуватимуть проїзд на червоне світло та їзду зустрічною смугою, а також зупинку на смузі громадського транспорту — запрацює ще 210 датчиків (додатково до вже встановлених 270).

Якщо ж водій порушить правила, то в 2022 році за їзду без прав йому доведеться заплатити 425 грн, а якщо водій не отримав дозвіл та не отримав посвідчення — штраф сладе 3400 грн.

За керування авто у стані сп'яніння доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу і при цьому позбавитися прав на рік. Повторна їзда під дією алкоголю потягне вже 34 тис. грн штрафу і позбавить прав на 3 роки.

Проте посиленням штрафів у МВС не обмежаться — нині там готуються до розгляду в Раді законопроекту щодо посилення ролі суспільства у заходах з контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Згідно з ним кожен учасник руху отримає право на винагороду за зафіксовані правопорушення інших водіїв.

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