Зміни з 1 січня: дискримінаційну сексистську рекламу заборонять, зате введуть дискримінацію любителів коробки-автомата

Вже за кілька днів до нового року у водійські права почали ставити позначку — код «78», — з якою власник посвідчення може керувати виключно автомобілями з автоматичною коробкою передач. Вона призначена для тих, хто практичний іспит складав на авто з «автоматом». У раніш отримані посвідчення цей код вноситись не буде. Крім того, змінився сам принцип отримання водійського посвідчення у 2022 році — зменшилась кількість обовʼязкових годин теоретичної частини.

Також у 2022 році повертається обов’язковий техогляд для всіх авто.

З 8 січня 2022 року закон про рекламу забороняє дискримінаційну рекламу (особливо — за ознакою статі, причому здебільшого це стосується жіночої статі). Раніше цього зробити не можна було через відсутність у законі поняття дискримінаційної реклами.

Віднині таке поняття запроваджено: «Дискримінаційна реклама — реклама, що містить чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб».

Окремо запроваджено поняття дискримінаційної реклами за ознакою статі: «Реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання».

Відтепер реклама не може бути сексистською, містити сексуальні зображення чи звуки, що не стосуються рекламованого продукту. Тобто, блондинка з повною пазухою прийнятна у рекламі бюстгальтерів, навіть якщо вона трішки погладить себе по грудях, порівнюючи ніжність шкіри й тканини бюстгальтера. Але шуруповерти чи бетонозмішувачі таким чином рекламувати вже не можна.

Щоправда, і рекламісти, і противники сексизму та дискримінації можуть надати свої аргументи. Рекламісти, наприклад, вправі наполягати, що у блондинки сексуальна девіантність із фетишизмом на шуруповертах. Що ж до деяких «професійних» громадських активістів, то вони завжди знайдуть до чого причепитись. Можна згадати рекламу ковбасок («Жар її під вікнами», «Жар її у лісі» із зображенням саме ковбасок), кампанію проти якої чомусь розвернули кілька активісток, яких вона «образила і принизила».

Більше про те, що очікує українців у 2022 році — у матеріалі «Що зміниться з 1 січня: реклама втратить сексуальність, а газети — російську мову«

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