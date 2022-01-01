2022 року українці відпочивають 116 днів: що святкуватимемо і коли відпрацьовуватимемо

У 2022 році у громадян України буде 116 вихідних днів (105 вихідних та 11 святкових днів та днів релігійних свят), а решта 249 календарних днів залишаться робочими. Відповідне роз'яснення Міністерство економіки оприлюднило ще у серпні 2021 року.

Так, відповідно до КЗпП у 2022 році на підприємствах, в установах та організаціях робота не проводитиметься у такі святкові та неробочі дні:

1 січня — Новий рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

24 квітня — Великдень;

9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День Незалежності України;

14 жовтня — День захисників та захисниць України;

25 грудня — Різдво Христове.

Крім того, зберігається норма КЗпП про те, що у випадку коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок, 3 січня, вихідний день у неділю, 24 квітня — на понеділок, 25 квітня, вихідний день у неділю, 1 травня — на понеділок, 2 травня, вихідний день у неділю, 12 червня — на понеділок, 13 червня, а вихідний день у неділю, 25 грудня — на понеділок, 26 грудня.

Додатково Кабінет Міністрів переніс два робочі дні: з понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня, та з понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня. Таким чином, у період з 5 по 8 березня та з 25 по 28 червня отримаємо по чотири вихідні поспіль.

Нагадаємо, у січні 2022 року на українців чекають 19 робочих та 12 вихідних/святкових днів.

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