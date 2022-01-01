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Першим указом 2022 року Зеленський призначив командувача Силами територіальної оборони: що відомо про Юрія Галушкіна

9:23 1 січня 2022
Першим указом 2022 року Зеленський призначив командувача Силами територіальної оборони: що відомо про Юрія Галушкина

З набуттям з 1 січня чинності Закону України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль відводиться Силам територіальної оборони ЗСУ, президент Володимир Зеленський 1 січня призначив командувача Сил територіальної оборони.

Ним став досвідчений бойовий генерал Юрій Галушкін, повідомили в Офісі президента.

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У 2001−2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові, а починаючи з 2014 року — воював з російськими загарбниками на території Донецької та Луганської областей, зокрема, як виконувач обов’язків командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником їх командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року — заступника головного інспектора.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, в останній день 2021 року президент Зеленський підписав указ про призначення директора Державного бюро розслідувань — ця посада залишалася вакантною з вересня 2020 року.

Фото ОП

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