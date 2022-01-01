27.16 / 27.42 30.56 / 31.02
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Боєць ЗСУ загинув під обстрілом на Донбасі в останній день 2021 року

7:53 1 січня 2022
Боєць ЗСУ загинув під обстрілом на Донбасі в останній день 2021 року

В останній день 2021 року на Донбасі, де знову чекають загострення бойової обстановки, загинув український військовий. Це сталося під час віроломного обстрілу позицій ООС з боку російсько-терористичних угруповань, повідомили у прес-центрі Штабу.

Відповідно до оприлюдненої інформації, боєць отримав поранення, несумісне з життям. Відомості про обставини того, що трапилося, поки що не відомі.

Всього за минулу добу ворог порушив режим тиші тричі — так, біля Травневого на Донеччині було відкрито вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у районі Авдіївки — зі стрілецької зброї, а у бік Водяного на Приазов'ї терористи вели вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

З початком доби ворог знову активізувався — станом на 7:00 у зоні проведення ООС зафіксовано вже три факти обстрілу українських позицій — у напрямі Широкиного, Водяного та Новолуганського. Втрат серед військовослужбовців нема.

Нагадаємо, напередодні у Тристоронній контактній групі попередили про можливість російської провокації на Донбасі із застосуванням хімічної зброї.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Чемпіонат світу з хокею

Росіяни зчинили галас після технічної поразки: чемпіонат світу з хокею скасували

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

поліція

«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.