Боєць ЗСУ загинув під обстрілом на Донбасі в останній день 2021 року

В останній день 2021 року на Донбасі, де знову чекають загострення бойової обстановки, загинув український військовий. Це сталося під час віроломного обстрілу позицій ООС з боку російсько-терористичних угруповань, повідомили у прес-центрі Штабу.

Відповідно до оприлюдненої інформації, боєць отримав поранення, несумісне з життям. Відомості про обставини того, що трапилося, поки що не відомі.

Всього за минулу добу ворог порушив режим тиші тричі — так, біля Травневого на Донеччині було відкрито вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у районі Авдіївки — зі стрілецької зброї, а у бік Водяного на Приазов'ї терористи вели вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

З початком доби ворог знову активізувався — станом на 7:00 у зоні проведення ООС зафіксовано вже три факти обстрілу українських позицій — у напрямі Широкиного, Водяного та Новолуганського. Втрат серед військовослужбовців нема.

Нагадаємо, напередодні у Тристоронній контактній групі попередили про можливість російської провокації на Донбасі із застосуванням хімічної зброї.

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