«Щойно ми приберемо лінію розмежування у голові, вона зникне і на карті»: що сказав Зеленський у новорічному привітанні

У новорічному привітанні президент Зеленський говорив про тих, «хто весь час незалежності будує і творить Україну». Згадав про авіаторів і шахтарів, аграріїв і металургів, вчителів і медиків, спортсменів і вакцинованих.

«Хто малює, хто співає, хто танцює і хто пише для України романи, пише вірші… Хто робить винаходи й відкриття, xто щоранку везуть Україну на роботу трамваєм, тролейбусом, у метро. Хто прокидається першим, хто лягає останнім, xто не спить усю ніч. Навіть у новорічну ніч. У пожежних частинах, у лікарнях, поліцейських відділеннях, на Південному полюсі, на нашому кордоні, на фронті. І всі, хто зараз на чергуванні. Аби ми з вами могли бути тут, за столом. Всі, кому ми щиро дякуємо!» — сказав президент.

Володимир Зеленський також привітав тих, «хто сім років тому втратив свій дім на українському Донбасі. Але не втратив свій дух. Хто не втратили гідності й говорили правду в Криму, за що втратили свободу. Ті, кого з нами вже, на жаль, немає. І ті, завдяки кому ми досі є».

Президент у новорічній промові відзначив захисників України, «які з 2014 року й до сьогоднішнього дня, зберігаючи вірність присязі, за обов’язком служби і відчуваючи поклик серця, з доброї волі… боронять наші кордони, захищають їх на суші, у воді, в повітрі, на передовій, у тилу ворога, через снайперський приціл, представники різних родів військ і єдиного козацького роду».

«Громадяни України! Відважні та відповідальні. Неординарні та небайдужі. Волелюбні й дуже працелюбні. Мільйони вас, що разом є одним великим «ми», — заявив президент і подякував кожному громадянину.

Про рік, що минув, Зеленський сказав, що він був різним.

«Були речі, які хотілося б забути. Але були ті, що в колі рідних та близьких хочеться пригадати», — сказав президент про виступ українських спортсменів на змаганнях по всьому світу, а також про українську збірну з футболу на Євро.

«Вона об’єднала нас усіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого. Україна — у топ-8 найкращих у Європі. І це звучить круто! І в ¼ фіналу ми програли Англії. Програли тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером», — зіронізував президент. І з гордістю підкреслив ще одну подію року, що минув — День Незалежності, який «святкували майже тиждень».

«Нас нарешті об’єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися. Вчимось єднатися не проти когось, а за себе. Вчимося поважати одне одного й самих себе. А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас. А збираємо світ задля звільнення Криму. Тож як гучно цього року пролунало „Крим — це Україна!“. Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну. І як важливо повернути всіх полонених. Усіх», — заявив президент у промові.

Також Зеленський у промові згадав про закон про деолігархізацію. За якого словами, тепер олігархи вперше бояться закону.

«Одного закону. Настільки бояться, що лякають всіх нас, що ми замерзнемо», — сказав президент і запевнив, що ціни на газ для наших громадян не зросли.

«Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає» — підкреслив голова держави здобутки Збройних Сил, запевнивши, «що сьогодні вони мають найбільший бюджет в історії України». «Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя», — сказав Зеленский.

«Я радий, що ми вперше будуємо для військових літаки спільно з „Антоновим“, флот — спільно з Британією, дрони й корвети — спільно з Туреччиною, а ракети будуємо самі. Але головне — ми будуємо справедливість, спільно з повагою», — заявив президент.

Він підкреслив, що Україна «не забула своїх ветеранів. І в наступному році вони забудуть слова «квартирна черга».

«І фото з побратимами, разом з якими боронили власну землю, повісити у власному житлі зможуть усі ветерани війни на Донбас. А одразу за ними — всі наші військові», — пообіцяв президент.

Зеленский запевнив, що в 2021 році влада старалась, аби замість слів «досі нема» українці могли сказати «нарешті є». Про різні речі, у різних регіонах України.

Також президент сподівається, що наступний рік точно буде кращим.

«Головне, щоб усі ви, усі ми були живі й здорові, — підсумував президент. - І збиралися ось так за одним столом усією родиною… І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми — одна сім'я. І Донбас, і Крим. І як тільки ми приберемо лінію розмежування в голові, вона зникне й карті. І буде так, як має бути в Україні. Як у пісні «Одна калина за вікном…»

Нагадаємо, «ФАКТИ» транслювали новорічне привітання глави держави онлайн.

Фото ОП

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