Зеленський призначив директора ДБР: хто такий Олексій Сухачов

В останній день 2021 року президент Володимир Зеленський призначив директора Державного бюро розслідувань. Посаду отримав Олексій Сухачов, який з вересня 2020 року виконував обов'язки директора Бюро.

Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на сайті Офісу президента.

Згідно з ним, термін повноважень Сухачова обмежено 5 роками.

Олексію Сухачову 43 роки, він є доктором юридичних наук, заслуженим юристом України. З 2000 року він розпочав службу в органах державної безпеки, працював слідчим, оперуповноваженим, заступником Головного управління центрального управління СБУ. У 2017 році перейшов на роботу до Генеральної прокуратури, а протягом 2019−20 років служив у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, першим директором ДБР був Роман Труба — його звільнили 27 грудня 2019 року після того, як суд зобов'язав НАБУ відкрити проти нього кримінальне провадження за порушення при розподілі бюджетних коштів Держфонду регіонального розвитку.

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