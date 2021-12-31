НАЗК роз'яснило українцям, що і як треба буде декларувати у 2022 році

В Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) підготували оновлену редакцію роз’яснень щодо кампанії декларування-2022, що дає відповіді на понад 200 найпоширеніших питань.

Як повідомили в НАПК, серед традиційних запитань — як правильно декларувати спадщину, а серед нових — чи потрібно декларувати «ковідну тисячу». Також у роз’ясненнях з’явилися відповіді на питання, як дізнатися назву територіальної громади для заповнення адресних блоків, як декларувати майно, яке було взяте в лізинг, чи потрібно декларувати аліменти, та інші.

А ще у роз’ясненнях декларант отримає відповідь, як заповнювати інформацію у змінених чи нових блоках, що з’явилися у формі декларації, наприклад, як правильно заповнити блок «Для ідентифікації за межами України», де потрібно буде декларувати документи для посвідчення особи за кордоном.

В Агентстві пообіцяли, що вже на початку січня роз’яснення з’являться у форматі зручного посібника, який допоможе декларантам легше та швидше орієнтуватися у матеріалі.

Читайте також інтерв'ю керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова «ФАКТАМ», в якому він розповів, чи перевіряли декларацію президента України щодо офшорів та яких висновків дійшли, а також у кого виявили найбільші незадекларовані суми й коли варто очікувати на реальні вироки у справах про незаконне збагачення.

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