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Новорічне звернення Зеленського: онлайн-трансляція (відео)

0:04 1 січня 2022
Новорічне звернення Зеленського: онлайн-трансляція (відео)

Президент Зеленський, який у перші хвилини 2021 року зізнався у найпотаємнішому бажанні, тепло привітав українців з Новим 2022 роком, згадавши усіх, хто «увесь час незалежності будує і творить Україну» — авіаторів і шахтарів, аграріїв і металургів, вчителів і медиків, спортсменів і вакцинованих.

Окремо президент привітав тих, хто сім років тому втратив свій дім на українському Донбасі і Криму, але «не втратив свій дух».

За словами глави держави, рік, що минув, був різним, але були в ньому і перемоги, про які хочеться згадувати знову і знову. Такими Зеленський вважає досягнення українських спортсменів на змаганнях по всьому світу, а успіх української збірної з футболу на Євро.

«Нас нарешті об’єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися. Вчимось єднатися не проти когось, а за себе», — згадав Зеленський і про святкування 30-річчя Незалежності, запевнивши, що в 2021 році влада старалась, аби замість слів «досі нема» українці могли сказати «нарешті є».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Зеленський відзначив половину терміну своєї президентської каденції, а карпатська мольфарка Марія Цвилінів, погадавши на воску, передбачила йому несподіване політичне майбутнє.

Фото ОП

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