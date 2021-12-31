30 грудня ДК «Нафтогаз України» закупив 331,35 тис. МВт-год за майже 700 млн гривень у «Центренерго». Також 222,9 тис. МВт-год електроенергії за 423 млн гривень було продано «Електротрейдинг груп». Ці обсяги електроенергії «Центренерго» продали на майданчику «Української енергетичної біржі». Про це повідомляє агентство УНН.

За їхніми джерелами, дані торги дозволять «Центренерго» отримати необхідні фінансові ресурси для придбання вугілля та нормально пройти зимовий період.

«Важливо інше: чи виконає „Центренерго“ взяті на себе зобов'язання поставити обіцяну кількість енергії компаніям, які виграли аукціон. З моменту запуску ринку минуло понад 2 роки і ми бачимо, що учасниками в покупці електроенергії виступають як держкомпанії, так і приватні, що свідчать про стабільну роботу ринку», — пише УНН і додає з посиланням на джерело, що допуск до ринку електроенергії та прозорі аукціони позитивно впливають на енергоринок України.

Нагадаємо, Міненерго продовжує працювати над стабілізацією ситуації, щоб уникнути посилення енергетичної кризи.

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