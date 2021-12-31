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Україна

У Кабміні вигадали, як боротися з «нецільовим» використанням тисячі гривень за вакцинацію

19:21 31 грудня 2021
Банківська картка

Кабінет Міністрів розпорядився блокувати платежі українців з оплати товарів послуг «тисячею гривень за вакцинацію» у разі, якщо стане відомо, що бізнес продає товари та послуги, що не включені до дозволеного списку.

Відповідно до оприлюдненого рішення уряду, відповідальним за блокування визначено Міністерство цифрової трансформації, яке отримуватиме інформацію про порушення від правоохоронних органів.

Торговець, що «проштрафився», назавжди втратить право на участь у програмі.

Також творці сервісу «Дія» поділилися радісною новиною — до програми «єПідтримка» приєдналися ще два банки — Райффайзен Банк та izibank.

Таким чином, у переліку значаться вже 8 фінансових установ. Першими кошти програми «еПідтримка» почали нараховувати Альфа Банк, Монобанк та А-банк, а потім до них приєдналися також державні «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк».

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