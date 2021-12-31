— Зрозуміло, що ви не астролог. Але яким буде наступний рік для нашої країни?

— Думаю, що важким. І в політичному, і в економічному сенсі. Пережити б зиму нормально, без ексцесів — без вторгнення, без енергетичного колапсу, без великого економічного спаду. Головне — приймати адекватні політичні й економічні рішення. Бажано б випустити пар і позбавити президента цього моностановища та думок про царську корону, бо є інколи таке враження, що вони виникають. Але ж коли корона вростає в мозок, тоді дуже погано стає всім — і царю, бо голова врешті решт злетить з плеч, і народу. В Україні перетворюватися на царів геть не варто…

Рік буде важкий. Але прорвемось. Кожен на своєму місці повинен робити своє. Лихі часи минуть, я в тому переконаний.

— Коли?

— Це не тільки від мене залежить. Хотів би, щоб якомога швидше.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Дмитро Ярош розповів, чи прогнозує він широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію, чи користується авторитетом у військових Зеленський і що може об'єднати українську націю.

Фото зі сторінки Дмитра Яроша у Facebook



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