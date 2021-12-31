27.16 / 27.42 30.56 / 31.02
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Рік буде важкий. Але прорвемось», — Дмитро Ярош

19:05 31 грудня 2021
Дмитро Ярош

— Зрозуміло, що ви не астролог. Але яким буде наступний рік для нашої країни?

— Думаю, що важким. І в політичному, і в економічному сенсі. Пережити б зиму нормально, без ексцесів — без вторгнення, без енергетичного колапсу, без великого економічного спаду. Головне — приймати адекватні політичні й економічні рішення. Бажано б випустити пар і позбавити президента цього моностановища та думок про царську корону, бо є інколи таке враження, що вони виникають. Але ж коли корона вростає в мозок, тоді дуже погано стає всім — і царю, бо голова врешті решт злетить з плеч, і народу. В Україні перетворюватися на царів геть не варто…

Рік буде важкий. Але прорвемось. Кожен на своєму місці повинен робити своє. Лихі часи минуть, я в тому переконаний.

— Коли?

— Це не тільки від мене залежить. Хотів би, щоб якомога швидше.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Дмитро Ярош розповів, чи прогнозує він широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію, чи користується авторитетом у військових Зеленський і що може об'єднати українську націю.

Фото зі сторінки Дмитра Яроша у Facebook

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.