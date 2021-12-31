— В одному інтерв’ю на запитання, чи вдалося Зеленському здобути авторитет серед військових, ви відповіли: «Якщо чесно, не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача». Яким його авторитет може бути, якщо нещодавно стало відомо, що йому «соромно за наших розвідників»?

— Безумовно, такі заяви президента деморалізують передусім українські спецслужби. Я не раз говорив про те, що коли роками не виконують державні оборонні замовлення, не закуповують «Стугни» й «Корсари» нашого виробництва (не кажу про Javelin), не реалізовують інші оборонні програми, не виплачують належним чином (рух почався з приходом нової команди) соціальні виплати військовослужбовцям, то це не може не відбиватися на пониженні авторитету влади. Йдеться не тільки про Зеленського, а взагалі про владу як таку.

Підвищуйте обороноздатність держави під час війни, робіть щось для Збройних Сил, і тоді будете мати там авторитет. А вони закривають на це очі. Поїдуть на передок, знімуть видосіки — і все. Тому, на превеликій жаль, ми маємо те, що маємо, як казав Кравчук.

Найважливіше сьогодні — виваженість у підходах. Бо тільки об’єднаний народ може протиставитись агресії. Роз’єднаність влади та опозиції може бути в тактичних питаннях, але в питаннях стратегії, тобто в протистоянні ворогу, має бути абсолютна єдність. А тут бабах — і звинувачення в державній зраді п’ятого президента України. Зрозуміло, що це діє на розкол суспільства.

Не опозиція качає ситуацію, а саме влада. А це для мене абсолютно показово. Використовуючи євангельську формулу «по плодах їх пізнаєте їх», можна справді говорити, що тільки ворог, який знаходиться на доволі високих щаблях у правоохоронних або в інших владних структурах, може так діяти.

Більше про війну на Донбасі та перспективи широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну читайте в ексклюзивному інтерв'ю Дмитра Яроша «ФАКТАМ».

Фото зі сторінки Дмитра Яроша у Facebook

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