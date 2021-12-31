«Усім хочеться миру, але ніхто й думки не припускає про капітуляцію», — Дмитро Ярош

— Пане Дмитре, з якими думками, тревогами, надіями ви зустрічаєте Новий рік? Що вас тішить, що бентежить?

— Дуже тривожить інформація про широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Зрозуміло, що всі мої помисли та дії направлені на те, щоби гідно зустріти ворога в разі масштабної агресії. Головне наше завдання зараз — розгортання добровольчого руху й відновлення діяльності резервних батальйонів Української добровольчої армії.

Я регулярно спілкуюсь з хлопцями з Головного управління розвідки та з головнокомандувачем Збройних Сил України. Вони бачать, що ворог готується до вторгнення десь на кінець січня — початок лютого. Зрозуміло, що всім хочеться миру, але ніхто й думки не припускає про капітуляцію. Якщо станеться вторгнення, будемо захищатися.

Звичайно, що буде важкувато. Але все одно, як на мене, треба використовувати тактику вузлового опору, привчати війська діяти в обороні, навіть перебуваючи в оперативних оточеннях, і «хапати ворога за пояси» (тобто коли над тобою висять їхні вертольоти, безпілотники, винищувачі, бомбардувальники, треба максимально зближуватися з противником, щоб не дати можливості працювати його авіації).

Зараз відбувається перший етап мобілізаційних заходів, нарешті почали активніше працювати з розгортання підрозділів територіальній обороні (поки закон не був ухвалений, не було правової бази для цього) — йдуть зрушення і в Києві, і в областях.

Вважаю, що у нас є всі підстави оптимістично дивитися на наш спротив. Звичайно, що жертви будуть великі, тут навіть мови немає, і крові проллється й нашої, і ворожої доволі багато. Але іншого шляху до свободи немає.

Більше про ключові події року та прогнози на майбутнє читайте в ексклюзивному інтерв'ю Дмитра Яроша «ФАКТАМ».

Фото зі сторінки Дмитра Яроша у Facebook

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