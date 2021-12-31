Азаров подав судовий позов проти СБУ та РНБО: чого домагається експрем'єр

Окружний адміністративний суд Києва, який раніше відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у суперечці з приводу визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України, зареєстрував позов ще одного ексвисокопосадовця.

Як повідомляють в ОАСК, йдеться про позов експрем'єр-міністра Миколи Азарова до Служби безпеки України та Ради національної безпеки та оборони України.

«Серед вимог позову — визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції щодо скасування щодо нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п. 2 з Додатку 1 рішення РНБО України», — йдеться у повідомленні. Обмежувалні заходи були ухвалені навесні цього року.

Суд вирішує питання відкриття провадження у адміністративній справі.

Нагадаємо, що навесні 2021 року було запроваджено санкції щодо колишніх високопоставлених українських та російських чиновників, екснардепів, бізнесменів, а також військових. Серед них Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Олександр Бобков, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Вадим Колесніченко, Володимир Костянтинов, Сергій Курченко, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Наталія Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Саламатін, Дмитро Табачник та інші. Під санкції потрапив і президент Віктор Янукович.

Фото з Pixabay

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