27.16 / 27.42 30.56 / 31.01
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Святкуйте, ми прикриємо»: українські військові привітали з Новим роком та Різдвом (зворушливе відео)

13:21 31 грудня 2021
Новий рік

Українські військові привітали українців із прийдешніми святами, бажаючи щастя родинам та миру Україні: «Святкуйте, ми прикриємо».

Зворушливе відео опублікувало у соцмережах командування операцією Об'єднаних сил.

Привітав українців та бойових побратимів командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк: «Ми вистояли та зміцніли. Ми зберегли та зберігаємо нашу Україну…»

Матеріал із привітаннями та листівками до свят читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.