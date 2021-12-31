«Святкуйте, ми прикриємо»: українські військові привітали з Новим роком та Різдвом (зворушливе відео)
Українські військові привітали українців із прийдешніми святами, бажаючи щастя родинам та миру Україні: «Святкуйте, ми прикриємо».
Зворушливе відео опублікувало у соцмережах командування операцією Об'єднаних сил.
Привітав українців та бойових побратимів командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк: «Ми вистояли та зміцніли. Ми зберегли та зберігаємо нашу Україну…»
Матеріал із привітаннями та листівками до свят читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот67
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