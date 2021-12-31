Переговори Путіна та Байдена: синхронна реакція, НАТО та відповідь на вторгнення в Україну
У ніч із 30 на 31 грудня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали 50 хвилин, і однією з тем стала Україна.
Білий дім та Кремль практично синхронно виклали свою версію ключових акцентів телефонної розмови. Прес-секретар Білого Дому Джен Псакі зазначає, що президент США у розмові з Путіним виконав таке:
- закликав Росію знизити градус напруги у відносинах із Україною;
- підкреслив, що США, їхні союзники та партнери адекватно відреагують, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну;
- схвалив дипломатичне врегулювання, підтримав рішення про початок у 2022 році двостороннього стратегічного діалогу щодо досягнення стабільності, переговори у рамках Ради НАТО-Росія та на платформах ОБСЄ.
- підтвердив, що суттєвий прогрес у діалозі можливий лише за деескалації напруги.
Версія Кремля суттєво відрізняється від викладеної. Москва стверджує, що добилася від Байдена:
- гарантії не розгортати на території України ударне наступальне озброєння;
- обіцянки спільно нести відповідальність за забезпечення стабільності у Європі та світі.
У Росії заявили, що гіпотетичні масштабні санкції проти РФ за ескалацію напруги в Україні загрожуватимуть «повним розривом відносин» із США.
У Кремлі конкретизували, що переговори російської та американської сторони відбудуться у Женеві 9−10 січня. 12 січня у Брюсселі збереться Рада Росія-НАТО, а на 13 січня заплановано обговорення в ОБСЄ.
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