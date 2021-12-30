Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не згоден з тими, хто називає Володимира Зеленського чутливим до критики та гострих коментарів у соцмережах. Радник, охрещений у ЗМІ головним піарником президента, стверджує, що глава держави не ображається на негатив. Про це Подоляк розповів у інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Президент абсолютно не сприймає образ. Він абсолютно стоїчно (наголошую — стоїчно) витримує вал особистісного негативу, який щодня системно виливають на нього… Ось ви кажете, що Володимир Олександрович не терпимий до критики. Та перестаньте, він витримує колосальний обсяг критики щодня, причому аж ніяк не змістовної, навіть часто фейкової. Але він каже: «Гаразд, нічого страшного, ми потерпимо», — стверджує радник.

Спростовує Подоляк і «одкровення» колишніх наближених Зеленського про дивні методи прийняття рішень президентом: «Суб'єкти на кшталт Гордона, Богдана, Разумкова та інші оперують виключно вигадками. Вони абсолютно не знають, як саме споживає інформацію Володимир Олександрович, як він будує свої міркування та приймає рішення. Вони особисто не спілкуються з ним, не розуміють його психотипу та природи прийняття рішень. Вони поширюють свідомо брехливі відомості про нього. І роблять це навмисне».

«Жодної „теплої ванни“ у такого типу менеджера, яким є Зеленський, бути за визначенням не може. Він медійник за своєю суттю», — підсумував Подоляк.

Про те, як Михайло Подоляк оцінює першу половину президентського терміну Зеленського, читайте в інтерв'ю «Зеленський розпочав хрестовий похід проти олігархів, які недооцінюють його вольові якості».

Фото www.president.gov.ua

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