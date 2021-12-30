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Україна

Не купив, а подарували: стали відомі подробиці придбання «4 каналу» нардепом Ковальовим

17:28 30 грудня 2021
телеканал

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов, який нещодавно став власником «4 каналу», вніс своє придбання до декларації про доходи. У документі телеканал вказаний як подарунок від Івана та Наталії Ковальових (судячи з усього, батьків нардепа).

Депутат прозвітував, що 24 грудня 2021 року Іван Ковальов подарував йому 39% акцій ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» та 50% ТРК «Інтеррадіо». Друга половина капіталу «Інтеррадіо» стала подарунком від Наталії Ковальової. Загальна вартість подарованого у декларації оцінюється у 4,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше депутат Ковальов підтвердив, що тепер є власником «4 каналу» (ТРК «Інтеррадіо»), який купила його родина. У лютому 2021 року канал вказував своїми власниками Дмитра Добродомова (50%) та Андрія Мисика (50%).

Фото Олексій Ковальов/Facebook — Дмитро Добродомов, Олексій Ковальов, Андрій Мисик

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