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Україна

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Ради, — Совгиря

16:55 30 грудня 2021
Феміда

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича, чиї активи до 2023 року «заморозила» Швейцарія, до Верховної Ради у суперечці з приводу визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України.

Про це у соціальних мережах повідомила постійна представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря.

За її словами, розгляд справи із викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року на 10:15.

«Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України», — зазначила вона і додала, що в судовій ухвалі вказується, що адресою для листування з позивачем зазначено Ростов-на-Дону (Росія).

Нагадаємо, що на початку грудня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Януковича та його адвокатів на вирок — 13 років за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни.

Фото з Pixabay

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