В Україні затвердили терміни призову до армії у 2022 році: хто може розраховувати на відстрочку

В Україні, де у грудні завершився осінній призов на строкову службу, визначилися із термінами призовів у 2022 році.

Згідно з указом, підписаним президентом Володимиром Зеленським, у 2022 році проведення чергових призовів громадян України на строкову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня. У ці періоди відбудеться й звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше зазначених дат.

У документі наголошується, що строковиків не залучають до виконання бойових завдань у зоні проведення Операції об'єднаних сил: «Військові, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, залучають насамперед до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, що дислокуються у Донецькій та Луганській областях)».

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які здобувають освіту — їм надається відстрочка на весь період навчання. Йдеться про студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, професійної вищої освіти, серед іншого — при отриманні початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступінчастої системи освіти.

Таку ж відстрочку мають отримати ті, хто навчається у закладах професійної вищої та/або вищої освіти, зокрема, при здобутті наступного ступеня, в закладах середньої чи вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі дистанційно або без відриву від виробництва.

Відстрочення від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділіах вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

Нагадаємо, що цього року в Міноборони оприлюднили рішення про розширення професій та спеціальностей та постановку на військовий облік жінок. Причому стати на такий облік повинні жінки віком до 60 років, за порушення вимог їх, а також роботодавців збираються штрафувати.

Це рішення викликало великий резонанс у суспільстві. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирішив заспокоїти громадськість, заявивши, що не йдеться про призов або обов'язкову мобілізацію жінок. Він запевнив, що процес постановки військовозобов'язаних жінок на облік планується реалізувати дистанційно та онлайн.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соціальних мережах

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