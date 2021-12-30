В Україні оновили карантинні зони: всі регіони стали «жовтими»

З 00:00 четверга, 30 грудня, Запорізька та Волинська області, що залишалися у «червоній» карантинній зоні, переведені у «жовту» — набуло чинності рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

За даними МОЗ, всі області України з 30 грудня перебувають у «жовтій» зоні, де, як і раніше, діють суворі обмеження, що, насамперед, стосуються невакцинованих громадян.

Дані МОЗ

Для того, щоб користуватися громадським транспортом, ходити до театрів та кіно, займатися у спортзалах, у громадян мають бути «ковідні» документи — «жовтий» COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діють 30 днів); «зелений» COVID-сертифікат (діє 365 днів); міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє 365 днів); іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів); негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години) або сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Нагадаємо, що на ранок 30 грудня в Україні було підтверджено 5930 нових випадків ковіду.

Фото з Pixabay

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