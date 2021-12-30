27.08 / 27.30 30.50 / 30.92
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ситуація перед Новим роком загострюється: в Україні останніми днями зростає кількість хворих на коронавірус

9:21 30 грудня 2021
Коронавірус

Якщо на початку тижня в Україні було підтверджено менше двох тисяч нових випадків COVID-19, то до кінця тижня кількість хворих помітно збільшилася.

Так, на ранок четверга, 30 грудня, у МОЗ повідомили про 5930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих — 373 дітей та 137 медпрацівників.

До лікарень потрапило 1 747 людей, одужало 10 369 українців. Хвороба стала летальною для 278 громадян.

Протягом минулої доби проти ковіду вакцинувалися 117 042 особи: першою дозою — 31 671 українець, завершили імунізацію 83 287 громадян. Додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу — 1392 особи.

Статистика МОЗ

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 осіб: першу дозу отримали 14 671 167 громадян, дві дози — 13 625 553 особи.

Нагадаємо, що з 00:00 четверга, 30 грудня, останні «червоні» Волинська та Запорізька області перейшли до «жовтої» карантинної зони.

А у Кабміні заявили, що більше не вводитимуть в країні тотальні локдауни — бізнес зможе працювати і у «червоних» зонах, якщо весь персонал компанії буде імунізований проти ковіду.

Фото з Pixabay

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

поліція

«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.