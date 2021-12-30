Ситуація перед Новим роком загострюється: в Україні останніми днями зростає кількість хворих на коронавірус

Якщо на початку тижня в Україні було підтверджено менше двох тисяч нових випадків COVID-19, то до кінця тижня кількість хворих помітно збільшилася.

Так, на ранок четверга, 30 грудня, у МОЗ повідомили про 5930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих — 373 дітей та 137 медпрацівників.

До лікарень потрапило 1 747 людей, одужало 10 369 українців. Хвороба стала летальною для 278 громадян.

Протягом минулої доби проти ковіду вакцинувалися 117 042 особи: першою дозою — 31 671 українець, завершили імунізацію 83 287 громадян. Додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу — 1392 особи.

Статистика МОЗ

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 осіб: першу дозу отримали 14 671 167 громадян, дві дози — 13 625 553 особи.

Нагадаємо, що з 00:00 четверга, 30 грудня, останні «червоні» Волинська та Запорізька області перейшли до «жовтої» карантинної зони.

А у Кабміні заявили, що більше не вводитимуть в країні тотальні локдауни — бізнес зможе працювати і у «червоних» зонах, якщо весь персонал компанії буде імунізований проти ковіду.

Фото з Pixabay

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