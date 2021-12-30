Церковне свято 30 грудня: що не можна робити в день Данила, щоб не збільшити свої проблеми

Після шанування старозавітного пророка Аггея, православні українці 30 грудня 2021 року відзначають Данилів день. Церква згадує святих Даниїла, Ананія, Азарія та Мисаїла, які за 600 років до Різдва Христового під час завоювання вавилонянами Єрусалима потрапили в полон.

Вавилонський цар Навуходоносор вирішив виховати знатних юнаків при своєму дворі, але молоді люди відмовлялися від надмірностей і вели аскетичний спосіб життя, за що Господь дарував їм мудрість, а Данилові — ще й дар прозорливості та тлумачення снів.

Тому дівчата в день святого Данила писали на лаврових аркушах імена його друзів — Ананія, Азарія та Мисаїла, клали під подушку та лягали спати. За повір'ями, цієї ночі їм повинен був приснитися майбутній суджений.

Цього дня в кишеню потрібно покласти купюру чи монетку, і тоді рік буде дуже вдалим у фінансовому плані. Важливо, щоб монета чи купюра виглядали новими. Старі, потерті та рвані не годяться для привернення грошей.

30 грудня настав час наводити вдома порядок і готувати страви для новорічного столу.

Особливу увагу люди приділяли вогню, топили піч так, щоби тепла на два дні вистачило, вночі розводили багаття, примовляючи: «розжени, вогонь, темряву, полякай холод». За прикметами, якщо на Данила на деревах з'явиться іній, то святки будуть теплими. Якщо трапилася хуртовина, то влітку бджоли добре рояться.

У Данилів день не можна займатися рукоділлями — це може спричинити проблеми на любовному фронті. Виняток становить лише шиття, яке, навпаки, здатне привернути кохання. Щоправда, гудзики пришивати точно не рекомендується. Вважається, що якщо пришити гудзик у такий день, то в новий рік перейдуть усі проблеми зі старого.

Не треба цілувати сплячих дітей до трьох років — до хвороби дитини. Не можна пити спиртне в лазні, можете ненароком ошпаритись або відчути себе погано.

Заборонено запізнюватися — можете втратити своє щастя. Це стосується як роботи, запізнившись на яку пропустите успіх у кар'єрі, так і любові. Дівчина, що спізнилася на побачення, ризикує отримати в чоловіки грубого і злого чоловіка.

Не можна скаржитися на життя і говорити будь-кому про свої хвороби. За повір'ями, якщо у Данилів день говорити про проблеми, то вони від цього лише множаться.

Категорично заборонено будити сплячого, тому що уві сні в Данилів день душа покидає тіло, а різко розбуджена людина може втратити пам'ять і придбати серйозну хворобу.

У цей день не рекомендується метушитися і поспішати, а також ризикувати — будь-який ризик закінчиться суцільними розладами.

За народними прикметами, яка погода буде у цей день, така буде і у травні. Тобто, якщо це день сонячний, то й травень буде сонячним. Якщо випаде сніг, то травень буде мокрим. Якщо на деревах іній — до теплих свят. Якщо хуртовина, то влітку бджоли будуть добре роїтися.

Сон 30 грудня вважається віщим. Особливу увагу необхідно звертати на яскраві сни, які запам'яталися та ті, що наснилися під ранок. Яскравий сон із незрозумілим змістом — вам слід помолитися святому Даниїлу, який може бути підкаже сенс побаченого через певні знаки.

Свої іменини сьогодні святкують Данило, Ананій, Азарій, Денис, Микола, Петро, Сергій та Микита.

Як писали «ФАКТИ», місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Крім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віряни відзначають ще кілька важливих дат.

Фото: https://azbyka.ru/

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