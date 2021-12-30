Отримання пенсії у разі втрати паперового паспорта: у ПФУ пояснили, що робити громадянам із ID-картками

Останні кілька років влада наполегливо переконує українців у необхідності переходити з традиційних паспортів громадянина у вигляді «книжки» на більш сучасні ID-картки. Така ж доля чекає і на тих, хто втратив свій паспорт, або в інших схожих випадках.

Але навіть у такій незвичайній для деяких українців ситуації проблем із оформленням пенсії не виникне, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Відповідно до роз'яснення відомства, згідно з пунктом 3 статті 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсіонери зобов'язані попереджати органи Пенсійного фонду про зміну своїх актуальних даних протягом десяти днів з моменту їх виникнення. У тому числі і у разі заміни паспорта-книжки на ID-картку.

У зв'язку з цим, у подібних випадках пенсіонеру потрібно одразу звернутися до будь-якого органу ПФУ та надати оригінали актуальних документів, щоб мати можливість користуватися онлайн-сервісами вебпорталу.

Після цього жодних проблем із отриманням виплат не передбачається.

Нагадаємо, що з 1 січня одна із груп пенсіонерів отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць.

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