Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Незважаючи на те, що на 2022 рік Кабмін запланував 12 етапів підвищення пенсій, з 1 січня 2022 року на збільшення пенсії зможуть розраховувати лише деякі чорнобильці.

Про це пише для видання «На пенсії» експерт Сергій Коробкін.

За його словами, це спричинено, по-перше, тим, що частина ліквідаторів мають право на розрахунок пенсії з урахуванням п'ятиразового розміру мінімальної зарплати в Україні, яка встановлена на початок року. Минулий рік розпочинався з мінімальної зарплати у шість тисяч гривень. Наразі мінімальна зарплата зросла до 6500 гривень, що означає автоматичний перерахунок таких пенсій.

По-друге, раніше ця норма стосувалася лише ліквідаторів з числа військовослужбовців, а з 1 січня дія відповідного закону буде застосована і для інших осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, і через це їм було встановлено групу інвалідності.

По-третє, з 1 січня при розрахунку мінімальних пенсій для ліквідаторів буде застосовано нову середню зарплату по країні — за 2021 рік.

Експерт нагадує, що з 1 липня діє норма, згідно з якою загальний розмір пенсії в осіб з інвалідністю першої групи не може бути нижчим за 100% середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік .

Для осіб з інвалідністю другої групи пенсія не може бути нижчою за 80% такої середньої зарплати, у осіб з інвалідністю третьої групи — 60%. З 1 липня відштовхувалися від розміру середньої зарплати за 2020 рік — 10 тисяч 340,35 гривні. З 1 січня 2022 року застосовуватимуть уже середню зарплату за 2021 рік, розмір якої ще остаточно не визначено. Але вона, зрозуміло, буде не нижче, ніж зазначена сума.

До того ж, відразу після визначення середньої зарплати всі пенсії перерахують в автоматичному режимі.

Ще одна деталь: 9 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вніс додаткові зміни до порядку розрахунку пенсій чорнобильцям. Частина змін відбудеться вже з 1 січня, а частина — з 1 грудня 2022 року. За даними Міністерства соціальної політики, з 1 січня 2022 року пенсія у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС буде не нижчою:

14 тисяч 600 гривень — за інвалідністю першої групи;

9500 гривень — за інвалідністю другої групи;

7000 гривень — за інвалідністю третьої групи.

Нагадаємо, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, із грудня середня пенсія досягла майже 4000 грн. Але при цьому мінімальна зарплата в країні становить 6500 грн, тобто середня пенсія більш ніж на третину поступається навіть мінімальній заробітній платі.

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