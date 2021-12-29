Викликає великі труднощі: в Україні скасували самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі

Донедавна перетин пунктів пропуску на Донбасі викликав багато проблем через обов'язкову установку програми «Вдома». Під час останнього засідання уряду було ухвалено рішення скасувати самоізоляцію при в'їзді в Україну. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

«Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в'їжджають в Україну через КПВВ із тимчасово окупованих територій», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», скасування додатку «Вдома» ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, незважаючи на COVID-обмеження, додаток викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

«Вони повинні завантажити додаток „Дій Вдома“. Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», — зазначала вона.

Фото: https://www.facebook.com/

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