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Україна

Викликає великі труднощі: в Україні скасували самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі

23:02 29 грудня 2021
КПВВ

Донедавна перетин пунктів пропуску на Донбасі викликав багато проблем через обов'язкову установку програми «Вдома». Під час останнього засідання уряду було ухвалено рішення скасувати самоізоляцію при в'їзді в Україну. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

«Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в'їжджають в Україну через КПВВ із тимчасово окупованих територій», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», скасування додатку «Вдома» ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, незважаючи на COVID-обмеження, додаток викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

«Вони повинні завантажити додаток „Дій Вдома“. Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», — зазначала вона.

Фото: https://www.facebook.com/

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