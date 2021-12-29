Набагато менше «мінімалки»: скільки зараз у середньому отримують пенсіонери в Україні

Нинішнього року різним категоріям пенсіонерів виплати піднімали 10 разів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів, пише UBR.

У результаті із грудня середня пенсія досягла майже 4000 грн. Але при цьому мінімальна зарплата в країні становить 6500 грн — тобто середня пенсія більш ніж на третину поступається навіть мінімальній заробітній платі.

Кому ж пощастило з виплатами у 2010 році? За словами глави уряду, цього року пенсійні виплати піднімали таким категоріям громадян:

двічі підвищували мінімальні виплати тим, хто має повний стаж;

провели індексацію для непрацюючих та працевлаштованих пенсіонерів;

збільшили доплати військовим пенсіонерам, а також мінімальні пенсії для чорнобильців;

другий рік поспіль провадяться доплати українським пенсіонерам за віком.

Як відомо, 2022 року середня пенсія в Україні збільшиться до 4533 грн. Мінсоцполітики передбачило кілька етапів підвищення до 1 грудня наступного року. В результаті зростання становитиме 553 грн., і пенсія на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні діти, які втратили одного з батьків, мають право на отримання пенсії через втрату годувальника.

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