Від вокзалу до «Борисполя» за 1500 гривень: скільки коштуватиме таксі новорічної ночі у столиці

Багато людей в очікуванні свят заздалегідь визначилися, де зустрічатимуть Новий рік: в гостях у друзів, у родичів, на Софійській площі біля головної ялинки країни. Як потім добиратися додому? Так, нам обіцяють, що час роботи метро новорічної ночі подовжать. Але як доїхати до передмістя чи, скажімо, до Троєщини, куди метро не ходить? Адже, напевно, багато громадян, які мають власне авто, захочуть розслабитися разом з іншими та випити трохи спиртного. За кермо у такому стані категорично сідати не можна. Вихід один — таксі.

Якщо напередодні свят ціни на деякі харчові продукти або, наприклад, косметику можуть знижуватися в межах якихось акцій, то на таксі у Новий рік вони навпаки виростають. При цьому жодних акцій чи знижок чекати не доводиться. На скільки подорожчають таксі новорічної ночі, «ФАКТИ» з'ясовували у голови правління Української таксомоторної асоціації Андрія Антонюка.

— Звичайно, ми рекомендуємо у новорічну ніч користуватися саме послугами таксі. Міський транспорт всю ніч не працюватиме. Люди можуть затриматись у гостях: будуть їсти, випивати. Дуже хочеться, щоб усі були здоровими та добре відпочили. Добиратися додому на таксі в будь-якому разі краще, ніж на «швидкій» або в машині поліції, — упевнений Антонюк. — Є тенденція — вона не лише у Києві, а й у всьому світі, що відсотків на 50 ціни будуть вищими. Але це виправдано. Таксисти теж люди, вони були б не проти відпочити у колі сім'ї чи друзів, але змушені працювати. Тим більше, що тарифи піднімуться, швидше за все, з дев'ятої вечора 31 грудня, до п'ятої ранку 1 січня. А потім усе нормалізується.

— Чи будуть проблеми з викликом таксі у новорічну ніч? Наша співробітниця ще за 10 днів до Нового року не могла викликати машину, щоби виїхати з центру Києва. Цілу годину намагалася знайти машину, причому тариф був усе вище й вище. За проїзд від площі Льва Толстого до станції метро «Чернігівська» просили 390 гривень… Співробітниця, так і не знайшовши вільного таксі, за годину поїхала на метро. І це вдень, у будній день. Що ж буде у новорічну ніч?

— У новорічну ніч такого таки не буває. Передсвяткові дні найважчі, для таксистів зокрема. Люди перед святами купують продукти, подарунки. Місто стоїть у пробках. А в Новий рік заторів не буває. Більшість громадян святкуватимуть. Ну, а якщо випив, то за кермо не сядеш. Тому особистого транспорту новорічної ночі на дорогах столиці майже немає. Їздитимуть лише таксі.

— А чи можна буде виїхати з Києва у передмістя вночі?

— Виїхати можна буде куди завгодно. Навіть у Рівне. А ось подавати машину кудись у передмістя, в Кончу-Заспу, наприклад, будуть неохоче. Або вимагатимуть передоплату. Якщо ви, звичайно, не є постійним клієнтом.

— Чому?

— Бувають випадки, коли машина через все місто їде за пасажиром, а він в останній момент або скасовує замовлення, або взагалі не виходить.

— Чи можете назвати середню ціну таксі за маршрутом, наприклад, від залізничного вокзалу до аеропорту «Бориспіль» у новорічну ніч?

— Це складно спрогнозувати. Тому що є різні фірми таксі, і у всіх різні тарифи. В одних кілометр коштує 5 гривень, у других — 20. Думаю, обійдеться приблизно у тисячі півтори гривень, — сказав Андрій Антонюк.

Таким чином, якщо сьогодні у Києві поїздка на таксі з правого на лівий берег коштує в середньому приблизно 390 гривень (є й дорожче), то новорічної ночі це буде 585 гривень. Часом політ літаком за кордон обходиться дешевше, ніж поїздка на таксі у Києві.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Uber закрив сервіс Uber Shuttle у Києві. Йдеться про спеціальний вид маршрутного таксі, яке можна було бронювати за стандартними тарифами. Але сідати в це таксі і виходити з нього можна було лише на спеціально відведених зупинках.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter