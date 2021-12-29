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У Києві змінили роботу пасажирського транспорту у новорічну ніч

14:55 29 грудня 2021
Метро у Києві

У новорічну ніч, з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року, у Києві на дві години продовжать роботу столичного метрополітену та міського наземного транспорту загального користування.

Як повідомили у КМДА, київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Однак у столичній міськдержадміністрації попередили, що, аби уникнути скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня, а також на Різдво 7 січня можуть на якийсь час обмежувати вхід на центральні станції міської підземки.

«У разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро «Золоті ворота», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», — додали у Департаменті транспортної. інфраструктури.

Раніше в МОЗ нагадали, що у святкові дні проїзд у громадському транспорті, як і раніше, дозволений вакцинованим з паперовим COVID-сертифікатом, зі згенерованим у «Дії» (у тому числі й про одужання), а також людям з негативним ПЛР-тестом або антиген-тестом (дійсний 72 години). Водію (за винятком машиніста метро) забороняється брати у салон пасажирів більше, ніж є посадочних місць.

Фото зі сайту КМДА

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