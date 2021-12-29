Шмигаль заявив, що тотальних локдаунів в Україні більше не буде

В Україні, де перед Новим роком виводять із «червоної» карантинної зони два регіони, що залишалися там, — Волинську і Запорізьку області — вирішили відмовитися від тотальних локдаунів.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наголосивши на ролі доступності в країні вакцин проти коронавірусу, прем'єр додав, що бізнес зможе продовжити роботу, якщо регіон потрапить у «червону» зону. Щоправда, за умови, якщо всі працівники компанії будуть вакциновані.

Нагадаємо, що цієї осені посилили правила для «жовтих» карантинних зон, залишивши, зокрема, право користуватися громадським транспортом та відвідувати ТРЦ лише вакцинованим громадянам або людям із негативними ПЛР-тестами. Бізнесу дозволили роботу у тому випадку, якщо весь персонал щеплений проти ковіду.

Також було розширено перелік професій, для яких вакцинація проти ковіду стала обов'язковою.

Фото — скріншот

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