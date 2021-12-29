Можливе застосування хімічної зброї: названо дату, коли чекати загострення на Донбасі

Вже з 10 січня на Донбасі очікується «серйозна конфронтація», приводом для якої може стати російське інформаційне вкидання про готовність України застосувати «хімічну зброю». Про це член ТКГ Сергій Гармаш заявив у ефірі телеканалу «Україна 24».

«За логікою розвитку подій я думаю, що буде все-таки серйозна конфронтація на Донбасі, і, можливо, там будуть використані елементи, як привід для введення або початку активних бойових дій, типу „хімічної атаки“ або чогось такого», — сказав Гармаш.

Він також зазначив, що про 10 січня заявив не випадково, адже саме на цю дату заплановані переговори президентів США та РФ.

За словами Гармаша, бойовики можуть влаштувати провокацію з хімічною зброєю і самі, адже Донбас переповнений техногенно небезпечними об'єктами, включаючи потенційно ядерні.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував можливе вторгнення РФ до України у січні-лютому 2022 року. А директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю «ФАКТАМ» засумнівався, що Росія зможе поєднати військові дії із запуском свого газопроводу «Північний потік-2».

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