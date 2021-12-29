27.08 / 27.28 30.47 / 30.84
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Можливе застосування хімічної зброї: названо дату, коли чекати загострення на Донбасі

12:45 29 грудня 2021
Газова атака

Вже з 10 січня на Донбасі очікується «серйозна конфронтація», приводом для якої може стати російське інформаційне вкидання про готовність України застосувати «хімічну зброю». Про це член ТКГ Сергій Гармаш заявив у ефірі телеканалу «Україна 24».

«За логікою розвитку подій я думаю, що буде все-таки серйозна конфронтація на Донбасі, і, можливо, там будуть використані елементи, як привід для введення або початку активних бойових дій, типу „хімічної атаки“ або чогось такого», — сказав Гармаш.

Він також зазначив, що про 10 січня заявив не випадково, адже саме на цю дату заплановані переговори президентів США та РФ.

За словами Гармаша, бойовики можуть влаштувати провокацію з хімічною зброєю і самі, адже Донбас переповнений техногенно небезпечними об'єктами, включаючи потенційно ядерні.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував можливе вторгнення РФ до України у січні-лютому 2022 року. А директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю «ФАКТАМ» засумнівався, що Росія зможе поєднати військові дії із запуском свого газопроводу «Північний потік-2».

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.