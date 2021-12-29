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Україна

30 гривень за квітку, 75 — за грибок: в Україні запровадили нові штрафи за «тихе полювання» у заповідниках

12:09 29 грудня 2021
У лісі

Уряд оновив такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд. Згідно з документом, затвердженим 23 грудня, обчислення розміру шкоди здійснюватиметься з урахуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) та коефіцієнта, яким визначається природоохоронна цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

«За формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватися», — пояснив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Згідно з документом за один зрізаний без ліцензії гриб у природно-заповідному фонді штраф складе 75 гривень, за збирання (заготівлю) дикорослих квітів — 30 гривень (за одну квітку), ягід — 378 гривень (за 1 кілограм), а за полювання на оленя чи кабана, — 30,3 тис. гривень.

При цьому в Міндовкілля зазначають, що заборони та штрафи стосуються лише територій природно-заповідного фонду, а збирати ягоди та гриби для власних потреб (не на продаж) та поза територією заповідників дозволено, як і досі.

Нагадаємо, на початку року Рада проголосувала за значне підвищення штрафів за спалювання рослинності в екосистемах.

Фото Pixabay

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