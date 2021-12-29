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В Україні з 29 грудня нові посвідчення водія: чи доведеться міняти старі?

11:24 29 грудня 2021
Водійські права

З четверга, 29 грудня, набули чинності нові правила щодо водійських прав.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, національні посвідчення водія адаптували до європейських норм.

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«Відтепер у посвідченні водія буде позначка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду „78“. З нею водії зможуть керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою», — зазначили у МВС і додали, що зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Ексклюзивний матеріал «Тимчасове вилучення посвідчення водія в Україні: що змінилося, як повернути і не втратити права назавжди» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Головного сервісного центру МВС у соціальних мережах

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