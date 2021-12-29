«Наруга над Конституцією України та розправа над свободою слова», — ОПЗЖ про закриття телеканалів

Указ президента Володимира Зеленського про набуття чинності рішення РНБО про санкції щодо телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive в ОПЗЖ назвали наругою над Конституцією. Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій на сайті ОПЗЖ.

У партії нагадали, що «Перший незалежний» та UkrLive, а також медіахолдинг «Новини», заснований журналістами закритих у лютому 2021 року телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, канали завжди залишалися опозиційними, а їх аудиторією переважно були російськомовні громадяни України, насамперед на південному сході країни.

«Це відкритий плювок в обличчя європейським політикам та журналістам, які заявляли про неприпустимість розправи над ЗМІ, але головне — це чергова наруга над Конституцією України, розправа над свободою слова. Очевидно, що жодних правових підстав для такого рішення не існує і не може існувати», — йдеться у заяві ОПЗЖ.

«Перший незалежний» та UkrLive є українськими юридичними особами, тому дія Закону України «Про санкції» на них не поширюється", — йдеться у заяві опозиційної партії, яка наголошує, що закони та Конституція України прямо забороняють обмеження прав та свобод громадян, доки їх винність не доведено у законному порядку і встановлено рішенням суду. «Жодними указами Президента без рішення суду не може бути припинено діяльність телевізійних каналів. Це рішення містить усі ознаки злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України („Перешкода законній професійній діяльності журналістів“)», — заявили в ОПЗЖ.

У партії впевнені, що, як сказано у заяві, «черговий акт знущання над свободою слова обумовлений повною безпорадністю влади Зеленського та його пропаганди, яким потрібна диктатура, узурпація влади та повне придушення інакодумства. Це агонія влади Зеленського, яка не може керувати Україною за допомогою конституційних інструментів».

В ОПЗЖ назвали закриття телеканалів «проявом боягузтво та безпорадності, і за це доведеться нести кримінальну відповідальність».

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