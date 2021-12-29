Бойовики ДНР вирішили взяти під контроль власників присадибних ділянок в ОРДО: що вигадали

Окупаційна «влада» самопроголошеної «ДНР», ватажка якої нещодавно прийняла до партії Путіна, запровадила нову вимогу для власників присадибних ділянок — відтепер ті зобов'язані мати так звані «погосподарські книги».

За словами начальника відділу міністерства агропромислової політики та продовольства ДНР" Катерини Надєїної, яку цитує ОстроВ, нововведення «допоможе» громадянам, які ведуть особисте підсобне господарство та продають надлишки на ринку, «уникнути претензій з боку контролюючих органів».

Книга є формою облікової документації, на підставі якої громадяни, які ведуть особисте господарство, можуть отримати виписку-довідку про його наявність та «спокійно реалізовувати надлишки самостійно виробленої продукції» без сплати податку.

При цьому місія заповнення книг покладена на уповноважених співробітників «влади», які здійснюватимуть обхід домогосподарств двічі на рік.

Нагадаємо, раніше суд Ростова-на-Дону офіційно визнав факт присутності російських окупаційних військ на Донбасі. Це зафіксовано у вироку, винесеному у справі про хабарі у розмірі 90 тис. рублів за те, щоб не заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям частин, які нині дислокуються на території ОРДЛО.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter