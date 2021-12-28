27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

До Ради внесли законопроект про військовий облік жінок: що він передбачає

19:53 28 грудня 2021
До Ради внесли законопроект про військовий облік жінок: що він передбачає

Депутати Верховної Ради вирішили і собі висловитись про військовий обов'язок жінок, зареєструвавши законопроект № 6482. Автор ініціативи, народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, повідомив у соцмережі, що документ передбачає виключно добровільну постановку жінок на військовий облік.

Бужанського підтримали ще 58 депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій.

Норма про добровільність, уточнив Бужанський, не поширюватиметься лише на медиків.

Нагадаємо, петиція президенту України про відміну наказу Міноборони про військовий облік тисяч жінок у рекордні терміни зібрала необхідні голоси. За п'ять днів під зверненням підписалися 31 525 осіб, причому не лише жінки. Тепер Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на народне прохання.

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

рецепт

Три смачні страви, які принесуть удачу в році Тигра: прості рецепти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.