До Ради внесли законопроект про військовий облік жінок: що він передбачає

Депутати Верховної Ради вирішили і собі висловитись про військовий обов'язок жінок, зареєструвавши законопроект № 6482. Автор ініціативи, народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, повідомив у соцмережі, що документ передбачає виключно добровільну постановку жінок на військовий облік.

Бужанського підтримали ще 58 депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій.

Норма про добровільність, уточнив Бужанський, не поширюватиметься лише на медиків.

Нагадаємо, петиція президенту України про відміну наказу Міноборони про військовий облік тисяч жінок у рекордні терміни зібрала необхідні голоси. За п'ять днів під зверненням підписалися 31 525 осіб, причому не лише жінки. Тепер Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на народне прохання.

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