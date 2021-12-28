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«Тривога» скасовується: киян вирішили не лякати виттям сирен 29 грудня

18:40 28 грудня 2021
«Тривога» скасовується: киян вирішили не лякати виттям сирен 29 грудня

В Києві передумали влаштовувати перевірку територіальної системи оповіщення населення, попередньо призначену на 29 грудня.

Як пояснила Суспільному керівник відділу інформаційного забезпечення та комунікації Київської міської адміністрації Катерина Баранова, 29 грудня розглядалося лише як одна з дат для перевірки системи оповіщення в столиці, але її так і не затвердили.

Появу ж оголошень, відповідно до яких сирени в столиці тестово увімкнуть о 12:00 29 грудня, вона пояснила ініціативою виконавців.

«Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату», — сказала представниця міської влади.

Нагадаємо, раніше представникам Міністерства оборони довелося пояснювати розширення списку професій жінок, які підлягають військовому обліку. Наразі на розгляді президента Зеленського перебуває петиція щодо скасування цього наказу, яка набрала потрібну кількість голосів всього лише за декілька днів.

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