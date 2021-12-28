До Нового року останні дві області залишать «червону» зону: названо дату

Державна комісія з надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 грудня вирішила з 00:00 30 грудня 2021 року перевести останні «червоні» Волинську та Запорізьку області до «жовтої» карантинної зони. Про це у мережі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Згідно з роз'ясненням МОЗ, у межах цієї зони заборонено:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Втім, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії «жовтого» сертифіката віднедавна скоротили вчетверо — зі 120 до 30 днів.

Нагадуємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

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