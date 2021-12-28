До Нового року останні дві області залишать «червону» зону: названо дату
Державна комісія з надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 грудня вирішила з 00:00 30 грудня 2021 року перевести останні «червоні» Волинську та Запорізьку області до «жовтої» карантинної зони. Про це у мережі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
Згідно з роз'ясненням МОЗ, у межах цієї зони заборонено:
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
- робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Втім, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
- «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.
Термін дії «жовтого» сертифіката віднедавна скоротили вчетверо — зі 120 до 30 днів.
Нагадуємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.53
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