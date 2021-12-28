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Медузи «змінять» терміни високого сезону на Азові: на коли краще планувати літній відпочинок у Кирилівці

16:56 28 грудня 2021
Медузи «змінять» терміни високого сезону на Азові: на коли краще планувати літній відпочинок у Кирилівці

Медузи-корнероти, що зіпсували літній відпочинок сотням українців минулого літа, продовжать свою «чорну справу» і наступного 2022 року. Таку думку вчені висловили у коментарі виданню Azov.UA.

Вони ж підказали туристам і вихід — перенести свій відпочинок на червень, коли корнероти практично не припливають до прибережної зони.

«Навіть на самому початку літа вода в Азовському морі зазвичай набагато тепліша, ніж на чорноморському узбережжі України у пік сезону. Також тут відсутні холодні течії і таке явище як „апвеллінг“ (перемішування водних мас, через яке на узбережжі вода періодично стає різко дуже холодною)», — пояснили вони, спрогнозувавши, що «високий» і «низький» сезони на багатьох курортах незабаром поміняються місцями.

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При цьому цінники на житло у тій же Кирилівці у червні можуть зрости на 5−10% щодо минулого року, а у липні та серпні — знизитися на ґрунті різкого падіння попиту.

Нагадаємо, наприкінці серпня вчені називали відразу три причини нашестя медуз на узбережжі Азова — забруднення моря, поява в ньому інвазивних видів морських мешканців, а також глобальна зміна клімату. Вніс свій внесок і Керченський міст, незаконно збудований окупантами, адже саме він, за оцінкою багатьох екологів, і спровокував масову міграцію корнерот в Азовське море з Чорного.

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