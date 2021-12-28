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Україна

У Росії назвали умову військового вторгнення в Україну

16:05 28 грудня 2021
Російський танк

У Росії, де президент Володимир Путін на підсумковій прес-конференції заявив, що колишнє керівництво СРСР «вштовхнуло» в Україну «споконвічно російські території» — спочатку Донбас, а потім і Крим, і що у РФ не було іншого виходу, як «захистити» кримчан і прийти на допомогу жителям Донбасу, знову заговорили про захист «громадян Російської Федерації за кордоном».

Так, віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов в інтерв'ю «Інтерфаксу» заявив, що Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них.

При цьому Косачов стверджує, що «Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України», і що «РФ ніколи ні на кого не нападала першою».

Він також заявляє, що ситуація навколо Донбасу нагнітається і що «Україну підштовхують до того, щоби спробувати вирішити проблеми південного сходу військовим шляхом».

«У жодному разі не передбачаючи розвиток подій, просто нагадаю цим провокаторам, що після того, як сталася трагедія Цхінвала, у листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки до чинного федерального закону „Про оборону“. Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном», — заявив представник країни-агресора.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявляв, що якщо Захід не ухвалить пропозиції РФ щодо «гарантій безпеки», які, зокрема, передбачають відмову від розширення НАТО і заборону членства в Альянсі України, то росіяни вживуть заходів до створення «контрзагроз».

Фото із сайту Міноборони Росії

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