«Поллі-Сервіс» звинуватила офшорних посередників у брудній кампанії проти себе: заява підприємства

Проти компанії «Поллі-Сервіс», одного з найбільших світових системних інтеграторів в галузі виробництва електронних ідентифікаційних документів, міжнародних платіжних карт, захисних елементів та компонентів, розгорнулася замовна дискредитаційна інформаційна кампанія. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Причиною чергових брудних публікацій проти «Поллі-Сервісу» вважаємо «істерику» офшорних посередників, яких відсторонено від заробляння сотень мільйонів доларів на українцях шляхом корупційної співпраці з колишнім керівництвом державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», — заявили в компанії.

Як говориться у повідомленні пресслужби, колишні керівники «Поліграфічного комбінату «Україна» нібито цілеспрямовано зруйнували національну індустрію захищеного друку, а держзамовлення на постачання матеріалів були передані посередницьким офшорним компаніям, які повністю монополізували ринок і здійснювали постачання компонентів, завищуючи ціни у 4−5 разів, при цьому навіть не маючи жодних власних виробничих потужностей.

«Наголошуємо, що всі без виключення країни світу захищають своє національне виробництво та надають преференції вітчизняним виробникам. Передусім це стосується сфери державних закупівель. Це питання національних інтересів, оскільки під час роботи з вітчизняними виробниками не менше 80% вартості продукції залишається в Україні у вигляді податків, заробітних плат, оплати енергоресурсів, здійснення сплат вітчизняним компаніям на забезпечення адміністративних і транспортних потреб. Тоді як замовлення в іноземного виробника залишає нашій державі лише 25% у вигляді ПДВ на імпорт та мита, а не менш як 75% сплаченої вартості стає здобутком країни іноземного виробника», — говориться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що закупівлі товарів у вітчизняних виробників стимулюють національну економіку, створюють робочі місця, збільшують податкові надходження до бюджету, сприяють зростанню ВВП країни та підвищують рентабельність вітчизняного інноваційного виробництва.

«Відповідно, 23 жовтня Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» була затверджена Політика власності, яка базується на національних пріоритетах та на інтересах розвитку підприємства як національного виробника бланків цінних паперів та документів суворої звітності. Також на сайті Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» опубліковано кваліфікаційні вимоги до постачальників обладнання та матеріалів, що використовується для виготовлення захищених бланків документів, у тому числі з імплантованими контактними/безконтактними електронними носіями», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, «Поллі-Сервіс» — єдина в Україні надіслала документи, які підтверджують повну відповідність кваліфікаційним вимогам, розміщеним на сайті ПК «Україна», на 161 аркуші.

«Поллі-сервіс» протягом 17 років працює в Україні та поставляє високозахищені документи з власними рішеннями таким державним установам, як Офіс генпрокурора, Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне агентство, Державне бюро розслідувань, Верховна Рада, Київська міська державна адміністрація, департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та іншим. На сьогоднішній день «Поллі-Сервіс» є головним і єдиним системним інтегратором і сервісним центром із постачання персоналізаційного обладнання державним установам для випуску ідентифікаційних документів в Україні", — наголошують у компанії й нагадують, що у 2008 році було створено українську національну індустрію та технології захищеного друку біометричних ідентифікаційних документів і всього спектру голографічного захисту з метою недопущення, з одного боку, фальсифікації таких документів, а з іншого боку, — технологічної залежності держави Україна від іноземних постачальників.

Відповідно, між Держпідприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» та ТОВ «Поллі-Сервіс» було укладено угоди про закупівлі матеріалів. Підкреслюємо, що, згідно зі ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ці процедури проходять без використання системи «Прозорро».

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