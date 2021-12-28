До Зеленського прийшли вимагати реальної боротьби з олігархами та відмови від співпраці з МВФ

Біля Офісу президента відбувається акція протесту з вимогою розпочати реальну деоолігархізацію та припинити співпрацю з МВФ. У протесті на Банковій беруть участь близько 8 тисяч українців. Вони спробували пройти до будівлі ОП, проте їх не пустили правоохоронці.

Учасники акції заявляють, що вони обурені поведінкою чинної влади, яка не виконала передвиборчих обіцянок, зокрема, не змогла забезпечити нову якість політики та гідне життя для кожного українця. На їхню думку, за 2,5 роки Україна під керівництвом МВФ «остаточно потрапила у пастку олігархів».

«Регулярні кредитні позички щодня погіршують зовнішнє та внутрішнє політичне, соціальне, фінансове становище України, а рекомендації МВФ набувають формату відвертого шантажу», — заявили протестувальники.

За їхніми словами, «диригування» Міжнародного валютного фонду перетворює країну на територію, яка змушена діяти лише на користь внутрішнього та міжнародного олігархату.

Протестувальники вважають, що влада та особисто президент Зеленський проводять антинародну політику.

«Жоден олігарх не відповів перед законом, жоден корупціонер не перебуває за ґратами, країна загрузла у боргах перед МВФ, військовий потенціал України стрімко наближається до нуля», — кажуть учасники акції та озвучують низку вимог до президента та влади загалом.

Так, протестувальники вимагають запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів, припинити розпродаж стратегічно важливих об'єктів економіки, а також розкрити зміст кредитних угод з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, які, на думку протестувальників, становлять пряму загрозу існуванню держави та втягують країну у нову кабалу.

Влада закликає згорнути економічні реформи, що просуваються МВФ, оскільки ті, на думку учасників акції, перетворюють звичайних людей на жебраків. Йдеться про відміну ринку природного газу та електричної енергії з одночасним встановленням економічно обґрунтованих тарифів не лише на електроенергію та тепло, а й на послуги таких монополістів, як обленерго, облгази, «Укрзалізниця» тощо.

Зазначимо, що це вже не перша подібна акція протесту проти співпраці з МВФ, яка останнім часом пройшла у столиці. Так, 16 грудня у столиці відбувся мітинг у вигляді перфоромансу «Міжнародний валютний фонд — геноцид України». Тоді мітингувальники розташувалися поблизу Кабміну та Верховної Ради, заявляючи, що під тиском МВФ влада ухвалює антисоціальні закони, що нищать робочі місця та мале підприємництво, роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

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