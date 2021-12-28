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Скандал із помічницею у Львові: звільнений заступник міністра освіти Гарбарук

11:39 28 грудня 2021
Ігор Гарбарук

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук, який нещодавно у Львові «засвітився» із помічницею Крістіною Тишкун, яка обрала для офіційного заходу дуже сміливе вбрання, подав у відставку.

«Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою», — повідомила у соціальних мережах голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Нагадаємо, що фото заступника міністра з помічницею і мером Львова Андрієм Садовим швидко розлетілося соціальними мережами і стало мемом.

Для офіційного заходу 27-річна Крістіна, яка публікує у соцмережах відверті фотографії, обрала чорне вбрання, яке лише трохи прикриває її груди.

Нагадаємо, що на початку грудня у відставку подав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, який пообіцяв розповісти про причини «коли прийде час».

Фото Ігоря Гарбарука із соціальних мереж

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