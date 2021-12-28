Кузьмін порівняв санкції РНБО до громадян України з рекетом

Президент України Володимир Зеленський має уважно придивитися до тих, хто його оточує. «Хто ці люди? Кого він призначив на ключові посади? Чим вони займалися раніше? Чим займаються зараз? — такі запитання до президента озвучив народний депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмін, повідомляє 112.ua.

«Що таке рекет? Це коли мерзотники, які вирішили заволодіти чужим майном, викрадають дітей та членів сім'ї потерпілого бізнесмена, катують, відправляють відео з тортурами та змушують переписати майно на нового „господаря“. І сьогодні нас повернули у 90-ті», — вважає нардеп.

На думку Рената Кузьміна, зараз не обов'язково захоплювати підприємства шляхом погроз його власникам.

«Сьогодні це роблять руками підпорядкованих їм правоохоронних органів», — заявив Кузьмін.

З його слів, щоб змінити цю ситуацію, треба говорити про неї правду. Кузьмін нагадав, що канали «112 Україна», NewsOne та ZIK закрили, звинувативши їх у фінансуванні тероризму.

«Ну, на секунду… Фінансування тероризму. Ніхто з керівництва телеканалів, ні сам Медведчук, ні Козак не звинувачуються у фінансуванні тероризму, їм не висунуто звинувачення щодо цього, немає жодних даних про те, що вони фінансували тероризм. А дружина Медведчука також терористка? Ну, марення ж! Це все очевидне, відверте порушення закону та Конституції», — вважає нардеп.

За словами Кузьміна, якщо говорити мовою права, то в Україні немає жодного рішення, яке визнало б так звані «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями: ні Верховна Рада, ні президент, ніхто цього не зробив.

«У законі чітко написано, що організація може бути визнана терористичною лише рішенням суду. Для цього генеральний прокурор має подати позов, і суд винесе рішення про визнання організації терористичною», — сказав Кузьмін і додав, що агресором країну може визнати лише Рада Безпеки ООН.

«Це пряма норма Статуту ООН. Такого рішення щодо Росії через ситуацію в Україні немає», — сказав нардеп і поставив запитання, за що тоді санкції? На його думку, всі ці дії (йдеться про санкції), вочевидь, мають інші цілі.

«Санкції проти Медведчука та всіх громадян України — це початок кінця президента Зеленського. Він своєю рукою їх підписав. Добровільно. Сам», — сказав Кузьмін. За його словами, подібні дії глави держави можуть у майбутньому кримінально переслідуватися після того, як завершаться його повноваження на посаді президента. Подібний розвиток подій чекає й на секретаря РНБО Данилова, вважає Кузьмін.

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