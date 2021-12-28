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Україна

300 мільйонів доларів для України: Байден підписав оборонний бюджет США

10:49 28 грудня 2021
Військовослужбовець США

Президент США Джо Байден підписав ухвалений американським Конгресом оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2022 рік, що включає допомогу Україні.

Як повідомляють у посольстві України в США, закон, зокрема, передбачає виділення Україні 300 млн. доларів (на 50 млн. більше, ніж було у пропозиціях на 2021 рік), 75 млн. доларів з яких — на летальну зброю.

У посольстві додали, що передбачені законом витрати на національну оборону США становлять 768,2 млрд. доларів, у тому числі 740 млрд. доларів для американського Міністерства оборони, 27,8 млрд. доларів — на програми безпеки Міністерства енергетики та 378 млрд. доларів — на оборонну діяльність.

Ексклюзивний матеріал про результати переговорів Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, під час яких обговорювалася ситуація на Донбасі, «Павло Клімкін: «Байден грає з Путіним у політику батога та пряника. Поки що Путін отримав пряник» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки посольства України в США у соціальних мережах

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