Бойовики обстріляли українські позиції: є важкопоранені

У командуванні операцією Об'єднаних сил повідомили, що 27 грудня на Донбасі було тяжко поранено двох бійців ЗСУ.

Минулої доби, за даними штабу ООС, супротивник десять разів порушував режим припинення вогню, у тому числі й один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська вели обстріли позицій Об'єднаних сил з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. У районі Гнутова безпілотник бойовиків скинув постріли ВОГ-17. А біля Новолуганського противник застосував міномети калібру 120 мм.

«В результаті дій противника двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я — важкий», — повідомили у командуванні і додали, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку вівторка, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося про бойовика «ЛНР», якого на лінії розмежування затримали українські військові — чоловік у стані наркотичного сп'яніння йшов у бік позицій ЗСУ.

Фото зі сторінки ОТУ «Схід» у соціальних мережах

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