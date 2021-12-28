Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок вже набрала понад 31 тисячу голосів
Постановку українських жінок на військовий облік можуть скасувати. У всякому разі, петиція президенту про скасування такого рішення в рекордні терміни зібрала необхідні голоси. За п'ять днів під зверненням підписалися 31 525 осіб, причому не лише жінки. Тепер Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на народне прохання.
З іншого боку, рішення про військовий облік жінок запроваджувалося не президентом, тому повернення до вихідної точки (як вимагають автори петиції) обіцяє бути довгим.
Частина жінок в Україні і раніше підлягала військовому обліку (переважно це стосувалося представниць медичних спеціальностей, деяких перекладачок та робітниць сфери зв'язку). Весною 2021 року до закону про військовий облік було внесено правки, право визначати потрібні їм спеціальності переклали на оборонне міністерство. Після появи наказу Міноборони від
Фахівці, аналізуючи новий порядок, змушені були констатувати:
- Центри комплектування (колишні військкомати) не готові до напливу жінок, які бажають стати на військовий облік. «Жінок в Україні майже на 3 млн більше чоловіків… Центри комплектування і так зашивались, а тепер вони завиють», — прогнозував генерал-майор Сергій Кривонос. «Військкомів реально шкода», — погодився офіцер морської піхоти Дмитро Іванов.
- Список жінок, які підлягають військовому обліку невиправдано великий, його можна і треба скорочувати. «Перелік буде переглянуто у бік зменшення та здорового глузду», — пообіцяли в Раді.
- Важливе рішення не було належним чином роз'яснене. У перших повідомленнях багато говорилося про штрафи за відмову стати на військовий облік, але залишилася неясною процедура, терміни, а також чи стосується новий порядок жінок з дітьми. Відбилося це й у петиції: наказ називали не інакше як «знущанням з жінок».
Фото ministry_of_defense_ua/instagram38
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