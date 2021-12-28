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Україна

Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок вже набрала понад 31 тисячу голосів

7:45 28 грудня 2021
військовослужбовець

Постановку українських жінок на військовий облік можуть скасувати. У всякому разі, петиція президенту про скасування такого рішення в рекордні терміни зібрала необхідні голоси. За п'ять днів під зверненням підписалися 31 525 осіб, причому не лише жінки. Тепер Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на народне прохання.

З іншого боку, рішення про військовий облік жінок запроваджувалося не президентом, тому повернення до вихідної точки (як вимагають автори петиції) обіцяє бути довгим.

Частина жінок в Україні і раніше підлягала військовому обліку (переважно це стосувалося представниць медичних спеціальностей, деяких перекладачок та робітниць сфери зв'язку). Весною 2021 року до закону про військовий облік було внесено правки, право визначати потрібні їм спеціальності переклали на оборонне міністерство. Після появи наказу Міноборони від 11.10.2021 № 313 з'ясувалося, що під військовий облік підпадають практично всі жінки віком від 18 до 60 років. Увійшли до списку мистецтвознавці, журналістки, музейні робітниці.

Фахівці, аналізуючи новий порядок, змушені були констатувати:

Фото ministry_of_defense_ua/instagram

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