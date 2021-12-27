27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Можемо не дожити»: у мережі відреагували на «новий календар» від мера Києва (курйозне відео)

20:37 27 грудня 2021
кличко

Мер Києва Віталій Кличко поповнив колекцію своїх курйозних фраз під час публічних виступів. Вітаючи з Новим роком, міський голова забув, який власне рік збираємося зустрічати. За версією мера, це буде 2220-й. Відео наводить Киев Сейчас.

Помітивши помилку, Кличко сам себе виправив, але зробив ще смішніше. У другій версії, прийдешній рік буде 2222-м.

«Можемо не дожити», — визнають автори відео. «Зате є заготовка на роки вперед» , — жартують ті, хто подивився ролик. Інші глядачі дорікають: нехай виступав не професійний оратор, але рік вже можна було й запам'ятати.

Нагадаємо, у 2020 році Кличко продемонстрував, що до своїх словесних ляпів ставиться з гумором і випустив книжку-збірку обмовок. Називалася підбірка «Хто не чув, той побачить», туди увійшли 14 найбезглуздіших висловлювань.

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

салат

Надзвичайно смачний новорічний салат з крабових паличок від Людмили Борщ: готується за хвилину, зникає зі столу за секунди

Алла Пугачова

Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.