«Можемо не дожити»: у мережі відреагували на «новий календар» від мера Києва (курйозне відео)

Мер Києва Віталій Кличко поповнив колекцію своїх курйозних фраз під час публічних виступів. Вітаючи з Новим роком, міський голова забув, який власне рік збираємося зустрічати. За версією мера, це буде 2220-й. Відео наводить Киев Сейчас.

Помітивши помилку, Кличко сам себе виправив, але зробив ще смішніше. У другій версії, прийдешній рік буде 2222-м.

«Можемо не дожити», — визнають автори відео. «Зате є заготовка на роки вперед» , — жартують ті, хто подивився ролик. Інші глядачі дорікають: нехай виступав не професійний оратор, але рік вже можна було й запам'ятати.

Нагадаємо, у 2020 році Кличко продемонстрував, що до своїх словесних ляпів ставиться з гумором і випустив книжку-збірку обмовок. Називалася підбірка «Хто не чув, той побачить», туди увійшли 14 найбезглуздіших висловлювань.

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

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